Топ-менеджер Ощадбанка разворовал 17 млн грн, - СБУ

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера Ощадбанка на хищении 16,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 млн грн". – говорится в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ущерб при закупке двигателей для армии оценен в 14 млн грн
Банкиру сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета
Ранее Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении сотрудников Ощадбанка из-за исчезновения 156,8 млн долларов на арестованных счетах компании, принадлежащей депутату Верховной Рады Александру Онищенко.