Верховная Рада избрала главу Счетной палаты

Счетную палату Украины возглавил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Валерий Пацкан.

"За" проголосовали 300 депутатов, сообщает "РБК-Украина".

Агентство отмечает, что предыдущий глава Счетной палаты Роман Магута с конца 2016 года находится под следствием по делу о злоупотреблении властью.

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Сообщается, что он предоставил члену Счетной палаты служебное жилье в центре столицы, хотя он уже имел приватизированное жилье в Киеве.

В декабре 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью почти 1,4 млн гривен.

Позже член Счетной палаты обратилась к Магуте с просьбой приватизировать жилье, на что он согласился. В квартире прописали племянника члена палаты, он приватизировал ее и передарил.

Напомним, ранее сегодня депутаты Верховной Рады уволили Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка и назначили на эту должность Якова Смолия.