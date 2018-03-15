Рада не смогла отменить скандальные правки в Уголовный процессуальный кодекс

В четверг, 15 марта, на вечернем заседании Верховная Рада не смогла принять законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности. Об этом сообщает LB.ua.

Соответствующий законопроект поддержали только 214 депутатов.

"С сегодняшнего дня следователи должны обращаться с ходатайством о предоставлении разрешения на обыск, на арест имущество и назначении экспертизы в суд не по месту нахождения органа досудебного расследования, а в областной центр. Также с сегодняшнего дня все экспертизы во всех уголовных производствах будут назначаться не постановлением следователя, а следователь должен будет обращаться к следственному судьи в те 25 судов. А если мы говорим о центральных правоохранительных органах - то это Печерский и Шевченковский суд", - заявила представляющая законопроект депутат Татьяна Острикова. Она добавила, что также разрешается обжаловать подозрения.

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Законопроектом №7547 предлагалось отменить новое значение территориальной подсудности, вернув практически старую редакцию ст. 132, 184 и 234 УПК. Таким образом, ходатайства к следственному судье опять можно будет подавать там, где расположен орган досудебного расследования, без привязки к его регистрации как юридического лица.

Во-вторых, он предлагает опять исключить из сроков досудебного расследования время, потраченное на ознакомление с материалами расследования сторонами уголовного производства (ст. 219 УПК).

В-третьих, экспертизу снова можно будет проводить без определения следственного судьи (ст. 242–244 УПК).

В-четвертых у сторон уголовного производства предлагается опять отобрать возможность обжалования уведомления о подозрении на стадии досудебного расследования у следственного судьи (ст. 303 УПК).

Напомним, ранее сообщалось, что местные суды в Украине с 15 марта будут заблокированы. Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины (так называемые "поправки Лозового") предусмотрено представление ходатайств следователей только по месту регистрации юридических лиц.