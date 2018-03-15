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Нацсовет отложил отключение аналогового телевидения

Нацсовет отложил отключение аналогового телевидения
Фото: newsone.ua

Окончательный переход на цифровое телевидение запланирован на апрель-май 2019 года

15.03.18 921
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес сроки отключения аналогового и окончательного перехода на цифровое телерадиовещание на апрель-май 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко, план поэтапного отключения аналогового телевидения был разработан в ноябре 2017 года и в декабре уже должен был начать выполняться. Но документ так и не утвердил Кабмин.

В связи с этим на сегодняшнем заседании было принято решение внести изменения в план. Планируется, что процесс отключения аналогового сигнала будет происходить в три этапа.

"Первый - выключение аналога в отдельной области - запланирован на август 2018 года. Второй - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением UA: ПЕРВЫЙ, местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - январь 2019 года. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле - мае 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с международным соглашением "Женева-2006", которое соблюдает Украина, срок отключения от аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание был предусмотрен на июль 2015 года.

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