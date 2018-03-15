Новым членом Счетной палаты стал Цезарь

В четверг, 15 марта, Верховная Рада утвердила новый состав Счетной палаты. Об этом сообщают Українські Новини.
Сначала парламент провел рейтинговое голосование по 22 кандидатурам, рекомендованным комитетом по вопросам бюджета. По его итогам, были отобраны 9 кандидатур, которых Рада утвердила 263 голосами.
Членами Счетной палаты стали:
- Валерий Пацкан (фракция "Блок Петра Порошенко");
- Действующий член палаты Василий Невидомый;
- Действующий член палаты Александр Яременко;
- Помощник-консультант депутата от фракции "Народный фронт" Олега Кришина Виктор Богун;
- Доцент Львовского университета бизнеса и права Андрей Дидык;
- Главный консультант секретариата комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Иванова;
- Проректор Национального авиационного университета Андрей Майснер;
- Сотрудник департамента Счетной палаты Цезарь Огонь;
- Начальник отдела внутреннего аудита Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Игорь Яремчук.
Напомним, ранее сегодня депутаты Верховной Рады уволили Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка и назначили на эту должность Якова Смолия.