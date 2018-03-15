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Новым членом Счетной палаты стал Цезарь

Новым членом Счетной палаты стал Цезарь
Фото: Цензор.НЕТ

Депутаты назначили девять членов контрольного органа

15.03.18 38
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В четверг, 15 марта, Верховная Рада утвердила новый состав Счетной палаты. Об этом сообщают Українські Новини.

Сначала парламент провел рейтинговое голосование по 22 кандидатурам, рекомендованным комитетом по вопросам бюджета. По его итогам, были отобраны 9 кандидатур, которых Рада утвердила 263 голосами.

Членами Счетной палаты стали:

  1. Валерий Пацкан (фракция "Блок Петра Порошенко");
  2. Действующий член палаты Василий Невидомый;
  3. Действующий член палаты Александр Яременко; 
  4. Помощник-консультант депутата от фракции "Народный фронт" Олега Кришина Виктор Богун;
  5. Доцент Львовского университета бизнеса и права Андрей Дидык;
  6. Главный консультант секретариата комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Иванова;
  7. Проректор Национального авиационного университета Андрей Майснер; 
  8. Сотрудник департамента Счетной палаты Цезарь Огонь; 
  9. Начальник отдела внутреннего аудита Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Игорь Яремчук.

Напомним, ранее сегодня депутаты Верховной Рады уволили Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка и назначили на эту должность Якова Смолия.

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