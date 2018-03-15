Украина в Совбезе ООН призвала усилить санкции против РФ

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Совете безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированом Крыму. Об этом сообщает Громадське.

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", - подчеркнула Зеркаль.

Она также напомнила о продолжающихся притеснениях и дискриминации крымских татар оккупационными властями на полуострове.

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"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, ущемляют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительного органа крымских татар. Запугивают и выгоняют его членов", - заявила заместитель министра.

Напомним, ПАСЕ подготовит резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар.