Сутки в АТО: боевики стреляли из минометов возле Лебединского и Водяного

К счастью, никто не пострадал

За минувшие сутки боевики осуществили четыре обстрела позиций украинских военных на Донбассе. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим укреплениям неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного и Лебединского.

Напомним, согласованно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине в зоне АТО с полуночи 5 марта должно было начаться "абсолютное" перемирие, но боевики по-прежнему ежедневно продолжают обстрелы наших позиций.