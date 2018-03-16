Во время посещения книжной выставки в Париже президенту Франции Эммануэлю Макрону подарили сборник рассказов на французском языке украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ.
Об этом посольство Украины во Франции сообщило в Facebook.
"Во время Парижского книжного салона президенту Макрону была передана книга рассказов Олега Сенцова во французском переводе", - говорится в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов готов писать прошение о помиловании
Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.