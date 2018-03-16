Полиция задержала "минера" Рады

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который сообщил о возможном взрыве в здании Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели, однако в ходе проверки никаких подозрительных предметов не было обнаружено.

В то же время полиция установила место, откуда поступил вызов.

"Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался на работе этим номером. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

За ложное сообщение о возможном взрыве мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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