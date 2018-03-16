38% украинцев курят более 20 лет

Каждый пятый украинец курит в возрасте от 12 лет.

Опрос среди респондентов был проведен в октябре 2017 года, говорится на сайте Государственной службы статистики.

Отмечается, что среди всех опрошенных 38% курят более 20 лет.

Среди взрослых мужчин курит 43% лиц в возрасте 18-59 лет и 23% лиц нетрудоспособного возраста.

Источник: Госстат

Напомним, ранее Госстат также обнародовал информацию о состоянии здоровья украинцев.

Состояние здоровья как "хорошее" оценил почти каждый второй человек, самая высокая доля таких лиц (81-78%) была среди подростков и молодежи в возрасте 18-29 лет и детей до 14 лет (по оценке родителей).

Также каждый десятый украинец оценил свое здоровье как "плохое".