Каждый пятый украинец курит в возрасте от 12 лет.
Опрос среди респондентов был проведен в октябре 2017 года, говорится на сайте Государственной службы статистики.
Отмечается, что среди всех опрошенных 38% курят более 20 лет.
Среди взрослых мужчин курит 43% лиц в возрасте 18-59 лет и 23% лиц нетрудоспособного возраста.
Источник: Госстат
Напомним, ранее Госстат также обнародовал информацию о состоянии здоровья украинцев.
Состояние здоровья как "хорошее" оценил почти каждый второй человек, самая высокая доля таких лиц (81-78%) была среди подростков и молодежи в возрасте 18-29 лет и детей до 14 лет (по оценке родителей).
Также каждый десятый украинец оценил свое здоровье как "плохое".