В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури несколько гандол на канатном подъемнике поехало в другую сторону. В результате столкновения пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе и двое украинцев. Об этом пишут Новости Грузии.

По предварительной информации, авария произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько гандол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.

На месте работали три экипажа спасателей и медиков. Пострадавших перевезли в амбулаторию Гудаури. По уточненным данным, в больницу доставили восемь человек.

Среди пострадавших четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

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"По уточненной информации, восемь человек обратились в клинику неотложной помощи Гудаури. Семеро из них остаются на месте, одного уже выписали. К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют внимания – это один гражданин Украины и один Швеции. У одного пациента сломана рука и раны на голове. Состояние пациента средней тяжести, потери сознания не было. Второй пациент из Швеции. Она беременна, и у нее есть боли в области спины", - сообщил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

Он добавил, что двоих пострадавших в ближайшее время на реанимобилях доставят в Тбилиси.

На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, в Кельне (Германия) столкнулись два трамвая, в результате чего 43 человека получили травмы. ДТП, вероятно, произошло по вине одного из машинистов, который оказался пьяным.