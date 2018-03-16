В "Пузатой Хате" на Контрактовой площади в Киеве мужчина совершил самоубийство

Парень якобы вонзил себе нож в шею

В пятницу, 16 марта, в столичном ресторане общественного питания "Пузата Хата" на Контрактовой площади обнаружили тело мужчины. Об этом пишет Информатор.

Предварительно, тело обнаружили в 11:30 на входе в заведение. Отмечается, что парню на вид 25-30 лет. На месте работают медики, следственно-оперативная группа, полиция.

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"112 Украина" со ссылкой на пресс-службу столичной Нацполиции сообщает, что мужчина совершил самоубийство.

По предварительной информации, мужчина вонзил себе в шею нож. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.

Ранее в Энергодаре нашли мертвым начальника отдела ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции Сергея Климова. По данным местных СМИ, он скончался от удара ножом в сердце.