Стрелять на Донбассе стали в пять раз меньше, - Хуг

С начала действия "абсолютного перемирия" наблюдатели ОБСЕ стали фиксировать значительно меньше обстрелов на Донбассе. Об этом на брифинге заявил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Украинская правда.

По его словам, с 5 марта уровень насилия в зону АТО снизился на 82%. При этом на прошлой неделе стороны использовали запрещенное вооружение 13 раз, против 300 за неделю до того.

В то же время Хуг подчеркнул, что наличие тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, и близость расположения сторон провоцируют новые случаи агрессии.

"Например, в Станице Луганской стороны разделяют буквально 300 метров. Там буквально каждый жест или крик может подтолкнуть стороны к использованию имеющегося тяжелого вооружения", - отметил он.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали проведение учений с боевой техникой и стрелковым оружием, что, по мнению замглавы миссии, свидетельствует о намерениях к восстановлению агрессии.

"Проведение таких учений не только запрещено минскими договоренностями, но и свидетельствует о намерениях, которые полностью расходятся с заявлениями о преданности режиму прекращения огня", - сказал Хуг.

Напомним, согласованно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине в зоне АТО с полуночи 5 марта должно было начаться "абсолютное" перемирие, но боевики по-прежнему ежедневно продолжают обстрелы наших позиций.