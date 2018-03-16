У Украины будет новая космическая программа, - Гройсман

Правительство в ближайшее время планирует утвердить новую космическую научно-техническую программу на следующие пять лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Newsone.

Срок действия предыдущей программы завершился в 2017 году. В связи с этим Государственное космическое агентство занялось формированием новой общегосударственной целевой программы.

"Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать. Я думаю, что в ближайшие недели будет ее утверждение. И дальше они продолжат свою работу", - сказал премьер.

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Гройсман отметил, что Украина это космическое государство, и участвует в ряде международных проектов.

"Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают. Они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства. Есть вопросы, о которых я не могу говорить. И мы сейчас ждем от них ответа. Эта работа ведется, будет презентована и будет рассмотрена правительством в секретном режиме. И будут приняты соответствующие решения", - заявил глава правительства.

Напомним, орбитальный телескоп "Кеплер" доживает последние месяцы. В ближайшее время NASA планирует отправить в космос телескоп нового поколения TESS. Аппарат будет запущен 16 апреля с мыса Канаверал. Как и "Кеплер", TESS будет искать планеты транзитным методом, отслеживая изменение кривой блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. Основное отличие новой миссии состоит в том, что ученые будут исследовать объекты, удаленные не дальше, чем на 300 световых лет — "Кеплер" изучал звезды в пределах 3 тыс. световых лет.