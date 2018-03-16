Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко командующим Объединенных сил назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

О таком решении Порошенко заявил во время визита в зону проведения АТО, передает "Интерфакс-Украина".

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины", - сказал президент.

Порошенко также рассказал о новшествах в рамках закона о реинтеграции Донбасса.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - заявил президент.

Напомним, Порошенко в ходе поездки в Луганскую область посетил прифронтовые населенные пункты Золотое и Катериновка, которые находятся на самой линии разграничения сторон.

В Золотом украинская сторона оборудовала пункт пропуска граждан и автомобилей, открытие которого длительное время блокируют боевики ОРЛО.