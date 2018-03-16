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<span class="label red">Инфографика</span> На выходных похолодает до -15°
Фото: spasvisual.com

Инфографика На выходных похолодает до -15°

Ожидаются снегопады

16.03.18 49
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На выходных на большей территории Украины похолодает, во всех регионах ожидаются осадки.

Согласно данным Погода УНИАН, в столице пройдет снег, температура воздуха ночью -12°, днем -3°. В воскресенье переменная облачность, -12°...-9°.

Во Львове завтра пройдет снег, ночью -10°, днем -3°. В воскресенье также ожидаются осадки, -11°…-6°.

В Луцке в субботу ночью -9°, днем -4°, снегопад. В воскресенье ночью -10°, днем -6°, пройдет снег.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -12°...+2°. В воскресенье до -12°, пройдет снег.

В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью 0°, днем +17°. В воскресенье -7°...+4°.

В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -11°, днем +4°. В воскресенье -10°...-8°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 17 марта

 

Прогноз на 18 марта

 

В Днепре в субботу пройдет снег с дождем. Температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье снегопад, температура воздуха -3°...+5°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +12°...+16°. В воскресенье +7°...+9°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу ливень, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье без осадков, температура до +10°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -4°, днем +8°. В воскресенье температура до -4°, снегопад.

В Северодонецке завтра ожидается ливень, температура ночью -4°, днем +7°. В воскресенье -5°...-1°, пройдет снег.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -16°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -15°, днем -14°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -11°, днем +1°. В воскресенье снегопад, ночью -11°, днем до -8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -9°. В воскресенье температура до -11°, пройдет снег.

В Сваляве завтра снегопад, -10°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха -9° …-6°.

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