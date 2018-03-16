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В Киеве усилены меры безопасности

В Киеве усилены меры безопасности
Фото: Главком

Продлятся они до "особого распоряжения"

16.03.18 19
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Правоохранители усилили меры безопасности на территории Киева для недопущения дестабилизации оперативной обстановки.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко в пятницу, 16 марта.

"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это сделано для  противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", – объяснил Шевченко.

По его словам, меры ввели сегодня, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".

"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", – добавил Шевченко.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном вокзале и автовокзалах.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 18 марта российских выборов в Украине не будет. В дипучреждения России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

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