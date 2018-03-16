В Киеве усилены меры безопасности

Продлятся они до "особого распоряжения"

Правоохранители усилили меры безопасности на территории Киева для недопущения дестабилизации оперативной обстановки.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко в пятницу, 16 марта.

"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это сделано для противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", – объяснил Шевченко.

По его словам, меры ввели сегодня, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".

"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", – добавил Шевченко.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном вокзале и автовокзалах.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 18 марта российских выборов в Украине не будет. В дипучреждения России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.