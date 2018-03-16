В Венгрии назвали провокацией ночные погромы авто в Берегово

Будапешт ожидает, что украинская власть будет действовать решительно и сделает все возможное, чтобы предотвратить такие случаи

Власти Венгрии назвали неприемлемым и осудили погром 9 автомобилей с венгерскими номерами в Берегово Закарпатской области.

Об этом говорится в заявлении вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена, передают Украинские новости.

"Министерство считает это неприемлемым и осуждает тот факт, что неизвестные повредили венгерские автомобили в Берегово в пятницу. Прискорбно, что после торжественных событий 15 марта, которые прошли без инцидентов, на следующий день после национального праздника, было немедленно начато новое нападение на венгерскую общину в Закарпатье", - заявил он.

Венгерские власти называют происшествие провокацией против закарпатских венгров и считают, что она является частью антивенгерских событий, которые произошли в течение последних недель, самым серьезным из которых было разрушение офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

Венгрия ожидает, что украинская власть будет действовать решительно и сделает все возможное, чтобы предотвратить такие случаи и гарантировать безопасность закарпатских венгров.

Напомним, суд арестовал двух подозреваемых в нападении на офис закарпатских венгров.