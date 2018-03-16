В Раде срочно готовят законопроект, запрещающий приносить оружие в зал заседаний

Аппарат ВР (и к этому присоединились депутаты) уже наработали проект документа

В Верховной Раде подготовили законопроект, который предполагает принятие мер по недопущению возможности приносить в зал парламента оружия.

Об этом заявил народный депутат Владимир Арешонков в эфире 112 Украина.

"Сегодня утром (16 марта, - ред.) я разговаривал с Андреем Парубием, который подтвердил, что аппарат Верховной Рады (и к этому присоединились депутаты) наработал проект закона, в котором предполагается принять целый ряд мер, которые сделают невозможным принос в помещение оружия, каких-либо взрывных устройств, которые создадут условия для того, чтобы с балконов, где сегодня находятся наши гости (представители СМИ с камерами), могут упасть со второго этажа и так далее. Есть масса вещей, это технические вещи", - сказал он.

Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в планировании теракта в Верховной Раде. По его словам, она лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол ВР и стреляя из автоматов.

Напомним, Савченко готова с "удовольствием" вернуть звезду Героя Украины Порошенко.