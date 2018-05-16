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Главная » Страна » Фото Украинские военные под Марьинкой провели успешный рейд в тыл противника
Ситуация на Донбассе

Фото Украинские военные под Марьинкой провели успешный рейд в тыл противника

<span class="label red">Фото</span> Украинские военные под Марьинкой провели успешный рейд в тыл противника
Иллюстративное фото: Пресс-центр штаба АТО

Бойцы захватили три миномета боевиков, из которых велся огонь по нашим позициям

16.05.18 710
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Украинские военнослужащие с целью прекращения вооруженных провокаций боевиков провели рейд под Марьинкой, в результате которого захватили три миномета противника. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение последних недель неспокойной остается обстановка в районе населенного пункта Марьинка. Противник, с наступлением темного времени суток вел прицельный огонь по нашим защитникам из оружия запрещенных калибров. В конце концов, одно из подразделений, обороняющееся в районе Марьинки, совершило решительный рейд в тыл противника", - пояснили в командовании действия наших бойцов.

В ходе короткого боя украинские военные захватили три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Рейд прошел без потерь.

Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в операции, представлены к государственным наградам.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня, 17 из них - с применением тяжелого вооружения. В результате погиб украинский военный

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