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Коломойский рассказал о "позиционной войне" с Порошенко

Коломойский рассказал о "позиционной войне" с Порошенко
Игорь Коломойский / Фото: http://dnpr.com.ua

Противостояние проходит в рамках закона 

16.05.18 298
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о желании президента Петра Порошенко подчинить украинские телеканалы, в том числе и телеканал "1+1". Об этом он рассказал в интервью DW.

"Порошенко, для того, чтобы во второй раз избираться президентом, должен полностью контролировать все телеканалы. Ну, как у нашего северо-восточного соседа", - пояснил Коломойский.

Он отметил, что считает себя "мировоззренческим оппонентом" украинского президента. В частности Коломойский рассказал о расхождении во взглядах на жизнь, демократию, свободу слова, события в Украине и на то, каким должен быть президент.

При этом он отметил, что на данный момент не может говорить о каком-либо преследовании со стороны властей.

"У нас происходит позиционная какая-то война, но она в рамках закона... Да, есть разные прихоти, мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируемый в этом плане. Он хочет "1+1" на выборы", - отметил Коломойский, заверив при этом, что президент ни в коем случае не получит телеканал.

Напомним, в прошлом Игорь Коломойский был контролирующим акционером национализированного в декабре 2016 года Приватбанка. К структурам предпринимателя относятся также украинский телеканал "1 + 1" и 43 процента нефтедобывающей компании "Укртатнафта". С марта 2014 по март 2015 года Коломойский возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

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