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Ситуация на Донбассе

Русскоязычное население Донбасса хочет оставаться в Украине, - Волкер

Русскоязычное население Донбасса хочет оставаться в Украине, - Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com/usembassykyiv

Люди просто хотят мира

16.05.18 1193
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Русскоязычные жители Донбасса хотят, чтобы регион по-прежнему находился в составе Украины. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью Голосу Америки.

"Интересно, что они (люди, с которыми говорил Волкер, - ред.) все общались на русском. Это, очевидно, этнические русские. Все живут здесь, и все говорят, что самое важное - это мир и что территорию необходимо вернуть Украине. Они об этом очень четко заявляли. Когда мы слышим от российской власти, что русскоязычное население настроено против Украины, чувствует угрозу, это - этнический конфликт, - все это, очевидно, не так ", - отметил он.

При этом Волкер похвалил стойкость местных жителей, которые, несмотря на все проблемы, верят в возвращения мира в регион и его возрождение.

"Думаю (о будущем региона, - ред.), и давайте начнем с позитивов, это - стойкость местного населения - они очень сильные, они не оставляют надежды, они хотят увидеть мир и восстановление. Именно население создает мощную базу для успеха этого региона. Если посмотреть вокруг - это красивая аграрная страна, здесь замечательная плодородная земля, есть угледобыча, есть потенциал для промышленности, возникновения новых предприятий, поэтому здесь есть основа для возможного восстановления", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Одновременно он подчеркнул, что людей на Донбассе истощает постоянный стресс.

"Вещь, на которую несколько человек указали, - это сам стресс, давление, которые они чувствуют каждый день, и насколько это истощает. Была старушка, которая, очевидно, прожила там всю свою жизнь, и она сказала: "Сейчас - весна, цветы цветут - очень хорошо, но мы не можем этим наслаждаться". Я думаю, эти слова подытоживают все", - отметил Волкер.

Напомним, 14 мая специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе.

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