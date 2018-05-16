На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

На Донбассе возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) наблюдатели Специальной мониторинговой мисси (СММ) ОБСЕ попали под обстрел боевиков, сообщает "Зеркало недели".

Отмечается, что в момент обстрела наблюдатели проводили мониторинг ситуации вблизи линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасного доступа работников ДФС к станции, говорится в оперативном отчете Миссии.

В 9:30 патруль в составе шести человек на двух бронированных автомобилях находился вблизи Каменки Донецкой области, приблизительно в километре на запад от линии разграничения.

"Наблюдатели осуществляли мониторинг ситуации с безопасностью и способствовали обеспечению доступа сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к Донецкой фильтровальной станции для обеспечения ее функционирования", - пояснили в мониторинговой миссии.

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В 9:34 трое наблюдателей, находившихся рядом с машиной, услышали звук пули. Она пролетела на расстоянии от 20 сантиметра до 1 метра над их головами. По предварительным оценкам, обстрел велся из стрелкового оружия. При этом инцидент произошел в районе, на который распространяются гарантии безопасности.

Наблюдатели СММ ОБСЕ приостановили мониторинговую деятельность в районе станции и благополучно покинули район. "Вместе с тем, процесс способствования обеспечению доступа сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к ДФС не был завершен", - добавили они.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня, 17 из них - с применением тяжелого вооружения.

В результате погиб украинский военный.