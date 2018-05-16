У наших соотечественников возникли проблемы со здоровьем во время спуска с самой высокой вершины мира

На самой высокой вершине мира – горе Эверест спасли украинских альпинистов Романа Городечного и Тараса Поздния, которые во время спуска застряли на высоте 6400 метров в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщила председатель правления ОО "Варта 700" Наталья Шелестак в Facebook.

"Живые. Примерзшие немного, но живые! Тарас пока в больнице. Они герои. Снимали еще непальца вниз", - написала она.

Подробности спасательной операции Шелестак не сообщила, добавив, что альпинисты сами все расскажут.

14 мая трое украинских альпинистов Роман Городечний, Дмитрий Семеренко и Тарас Поздний поднялись на гору Эверест. Восхождение на вершину горы состоялось в 06.35 по киевскому времени, сообщает Громадське.

Однако во время спуска у Городечного и Поздния возникли проблемы со здоровьем. В результате они были вынуждены остаться во втором базовом лагере на высоте 6,4 тыс. метров. Страховая компания ERV отказывалась оплатить вертолет. У альпинистов на двоих был один спальник и палатка, передает LB.ua.

Напомним, в конце 2017 года власти Непала запретили альпинистам в одиночку совершать восхождения на горы, находящиеся на территории государства, в том числе и на Эверест.