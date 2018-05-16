Суд опустил под ночной домашний арест, подозреваемого в попытке разгона Евромайдана в 2013 году

Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в попытке разгона Евромайдана в декабре 2013 года экс-сотрудника МВД, которого в начале мая после длительного пребывания в розыске задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствие установило, что подозреваемый превысил власть и служебные полномочия, сознательно нарушив нормы закона "О милиции", Конституции Украины при осуществлении руководства подразделениями "Беркут" в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года на ул. Институтской в Киеве во время силового разгона участников акций протеста, в результате которого телесные повреждения получили 14 человек. Ему также инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов с применением физического насилия.

24 октября 2016 года подозреваемого объявили в розыск. Задержать его удалось только 5 мая 2018 года.

Подозреваемого доставили в Печерский районный суд Киева для рассмотрения ходатайства для избрании меры пресечения. Прокуратура просила отправить его под арест.

"Однако следственным судьей, несмотря на ранее предоставленное разрешение на задержание подозреваемого, пребывание его длительное время в розыске и наличие других рисков, принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, на что указывали прокуроры, принято решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста в период с 22 часов вечера до 06 часов утра", - сообщили в ГПУ.

Указанное решение суда обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека в Украине упрекнула правоохранительные органы в отсутствии прогресса в расследовании расстрелов на Майдане в 2014 году и трагедии 2 мая в Одессе.