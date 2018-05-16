Суд опустил под ночной домашний арест, подозреваемого в попытке разгона Евромайдана в 2013 году

Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в попытке разгона Евромайдана в декабре 2013 года экс-сотрудника МВД, которого в начале мая после длительного пребывания в розыске задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Следствие установило, что подозреваемый превысил власть и служебные полномочия, сознательно нарушив нормы закона "О милиции", Конституции Украины при осуществлении руководства подразделениями "Беркут" в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года на ул. Институтской в Киеве во время силового разгона участников акций протеста, в результате которого телесные повреждения получили 14 человек. Ему также инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов с применением физического насилия.
24 октября 2016 года подозреваемого объявили в розыск. Задержать его удалось только 5 мая 2018 года.
Подозреваемого доставили в Печерский районный суд Киева для рассмотрения ходатайства для избрании меры пресечения. Прокуратура просила отправить его под арест.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реванш или глупость. Главные выводы из дела Бубенчика
"Однако следственным судьей, несмотря на ранее предоставленное разрешение на задержание подозреваемого, пребывание его длительное время в розыске и наличие других рисков, принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, на что указывали прокуроры, принято решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста в период с 22 часов вечера до 06 часов утра", - сообщили в ГПУ.
Указанное решение суда обжаловано в апелляционном порядке.
Ранее мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека в Украине упрекнула правоохранительные органы в отсутствии прогресса в расследовании расстрелов на Майдане в 2014 году и трагедии 2 мая в Одессе.