В РФ завели уголовное дело на капитана рыбаков, задержанных оккупантами возле Крыма

В России завели уголовное дело о браконьерстве против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного российскими пограничниками возле берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

"В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно "ЯМК-0041" наложен арест", - говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что украинские рыбаки накануне задержания якобы расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня запрещена в акватории Черного моря.

Российские пограничники якобы в результате траления и выемки установленных сетей выпустили в естественную среду обитания 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран. Также утверждается, что в сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях.

Напомним, 4 мая Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041"(порт приписки - Очаков).

Переж этим 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

Суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тыс. гривен. 10 апреля Горбенко вышел из СИЗО.