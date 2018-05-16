Силовики разоблачи вооруженную банду, которая специализировалась на похищении людей на территории Киева и области. Среди преступников были несколько действующих правоохранителей и адвокат. Об этом в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Главная военная прокуратура, лучшие (оперативники Управления уголовного розыска Киева, спецназ и офицеры Департамента внутренней безопасности Нацполиции, КОРДа и Внутренней безопасности СБУ) провели 60 обысков, задержали 9 членов организованной вооруженной банды, которые терроризировали Киев и область", - сообщил он.

Члены банды занимались похищениями людей, рэкетом, вымогательством денежных средств и имущества. Деятельность преступной группировки координировали "криминальные авторитеты", которые находятся в розыске за совершение преступлений против участников Революции Достоинства.

Напомним, за время проведения месячника добровольной сдачи оружия с 1 по 21 апреля украинцы добровольно сдали более 6,5 тыс. единиц оружия, почти 160 тыс. различных боеприпасов и около 127 килограммов взрывчатых веществ.