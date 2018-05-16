За четыре года военные провели 270 испытаний новых образцов вооружений и военной техники

В 2017 году проводилась опытная эксплуатация более 40 таких образцов

В Вооруженных Силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает информационно-аналитический центр СНБО.

"В течение 2014-2017 годов в Вооруженных Силах Украины проведено более 270 испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, включая государственные испытания. Только в 2017 году проводилась опытная эксплуатация более 40 таких образцов. Среди них - минометы разного калибра и выстрелы к ним, снайперские винтовки, приборы наблюдения и ночного видения, специальные медицинские кабинеты на автомобильной базе, беспилотные авиационные комплексы, радиостанции различного диапазона и т.д.", - рассказал Гуцуляк.

Он добавил, что подобные испытания продолжаются и в 2018 году. Сейчас главные усилия наших специалистов направлены на развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры, средств сдерживания и противодействия, робототехнических комплексов военного назначения, беспилотных летательных и морских автономных аппаратов.

Напомним, недавно в Украине прошел успешные испытания усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники.