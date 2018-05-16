Дыра в Сети. Как украинцы прожили год после запрета самых популярных российских сайтов

Почему блокировка "ВКонтакте", "Одноклассников", Mail.Ru и "Яндекса", по мнению украинских хакеров, своих целей не достигла, и кому выгодны подобные запреты, рассказывает Фокус

— Вы пользуетесь навигатором "Яндекса"?

— Конечно. Я сразу установил себе VPN и горя не знаю.

Этот диалог с седовласым водителем такси нисколько не удивляет — сегодня в Украине многие знают, что такое VPN, позволяющий обходить блокировки в интернете. Активно его начали использовать в мае 2017-го, когда Пётр Порошенко подписал указ, которым на ближайшие три года заблокировал деятельность в Украине 1228 физических и 468 юридических лиц. Запрет коснулся и полюбившихся украинцам социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисов Mail.Ru и "Яндекс". Спустя год резюмируем, что санкции привели к двум результатам: во-первых, компьютерная грамотность украинцев в разы улучшилась, во-вторых, российские сайты действительно стали посещать реже.

"Выключатель интернета"

Несмотря на запрет, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и сервис Mail.Ru до сих пор входят в украинский топ-15 самых посещаемых сайтов. Зайдя прямо сейчас в соцсеть "ВКонтакте", можно увидеть онлайн более 400 тыс. пользователей из Украины. Более того, там обнаружите неудалённые паблики некоторых государственных учреждений, к примеру, страницу Министерства внутренних дел Украины, последний пост на которой датируется 12 февраля 2015 года. Украинские артисты продолжают выкладывать музыку на этот ресурс, а актёры — активно вести здесь свои страницы.

Однако запрет всё же сказался на российских сайтах. По данным Интернет Ассоциации Украины, вскоре после введения санкций аудитория "Одноклассников" и "ВКонтакте" просела примерно на 40%. Исследователи считают, что 20% людей ушли в Facebook, 5% — в Instagram, ещё 15% спустя некоторое время вернулись к привычным ресурсам, почитав в интернете, как обойти блокировки. Отток аудитории подтверждает и исследовательская компания Kantar TNS: если в апреле 2017 года на страничку "Яндекса" заходило 12,5 млн украинцев, то год спустя количество заходов сократилось до 4,5 млн в месяц. Изучив динамику посещения украинцами наиболее популярных запрещённых сайтов, легко заметить, что интерес наших людей к этим интернет-ресурсам снизился, однако на нет не сошёл.

Запрет российских ресурсов не помешал россиянам провести разрушительные атаки, такие как атака вируса NotРetya

"Блокировки вводились, чтобы противодействовать российской пропаганде и шпионажу, усилить информационную безопасность и ввести санкции против российских компаний. Какая из этих целей достигнута? Никакая!" — говорит Шон Таунсенд, пресс-секретарь "Украинского киберальянса", который объединяет несколько хакерских групп, сражающихся в Сети с россиянами и их пособниками на оккупированных территориях. По мнению хакера, если следовать логике украинских властей, теперь надо запрещать Facebook, так как коллаборационисты и российские пропагандисты перешли на эту площадку, где гораздо шире развернули свою деятельность, ведь данная соцсеть более политизирована.

Таунсенд отмечает, что запрет российских ресурсов не помешал россиянам провести разрушительные атаки, такие как атака вируса NotРetya. По его мнению, чтобы достичь эффекта, надо было вводить экономические санкции против пропагандистских телеканалов, издательств и крупных операторов связи — поставщиков контента. А так украинское государство сыграло против самого себя. "С технической точки зрения блокировки по IP (именно такие рекомендации давала провайдерам Национальная полиция) разрушительно действуют на Сеть в целом. После того как начинает работать автоматическая блокировка, запрещённый ресурс может сменить IP на IP сайта президента или СНБО, и они будут автоматически заблокированы. То есть вместо того чтобы улучшить ситуацию в области информационной безо­пасности, мы отдали нашим врагам "выключатель интернета" в Украине", — говорит Шон.

Превентивный метод

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин настаивает на том, что блокировка российских ресурсов — необходимый превентивный метод, позволяющий Украине избавиться от критической уязвимости. Учитывая чрезмерную активность российских хакеров по всему миру, введённые санкции ослабят возможное онлайн-влияние соседа на предстоящие украинские выборы. Более того, Золотухин уверяет, что экономика страны не понесла никаких убытков от запрета, зато российские компании лишились части своего дохода. Этот тезис подтверждает и руководитель экспертной группы Kwendi Андрей Таранов: "Мы видим, что рекламные деньги, которые тратились на российские запрещённые сайты украинским рынком, ушли либо совсем, либо почти полностью. Очевидно, что деньги перераспределились между украинскими площадками, Facebook и Google".

На прошлогоднем указе государство не остановилось. В начале 2018 года Служба безопасности заблокировала 31 сайт, на которых, по утверждению спецслужбы, пропагандировалась деятельность террористических организаций, запрещённых в Украине. В 2017 году суды вынесли 36 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских ресурсов в интернете. 388 лицам, занимающимся администрированием порталов, запретили продолжать свою деятельность. В пресс-службе СБУ сообщают, что речь идёт о тех, кто "преимущественно в российских социальных сетях распространял материалы, призывающие к свержению конституционного строя и государственной власти, проведению массовых беспорядков и другую антиукраинскую пропаганду".

Нажмите для увеличения

Инфографика: Елизавета Букреева

На протяжении года Министерство информационной политики дважды подавало в СБУ списки "не­угодных", состоящие из нескольких десятков сайтов — тех, что распространяют информацию, запрещённую законом. Однако дальше рекомендаций дело пока не идёт. Согласно украинскому законодательству какой-либо запрет в Сети реализуем лишь по решению суда. Большинство украинских провайдеров прислушались к указу президента и ограничили доступ к указанным ресурсам, но есть и такие операторы, которые никаких действий не предприняли и наказания за это не понесли.

"У нас всего два прецедента с судами, и те демонстрируют полную безграмотность судебной системы. Судьи дали предписание блокировать сайты лишь десяти провайдерам, которых выбрали на своё усмотрение. Но операторы с лёгкостью оспорят решение суда. Дело в том, что рынок интернет-коммуникаций ничем не регламентируется, поэтому запретить что-либо очень сложно", — говорит Александр Федиенко, глава Интернет Ассоциации Украины. По его словам, до сих пор неясно, какой именно государственный орган должен контролировать исполнение указа.

Дорогая блокировка

Предложения власти ещё что-нибудь запретить в интернете звучат всё чаще. В марте 2018 года народные депутаты Борислав Берёза, Леонид Емец и Константин Усов инициировали законопроект, который предлагает наказывать провайдеров за спам. В пояснительной записке сказано, что на реализацию закона не понадобится выделять деньги из бюджета. Однако платить за блокировку всё равно придётся, в данном случае — операторам. В украинском реестре операторов и провайдеров телекоммуникаций насчитывается 6834 субъекта.

Запреты могут сыграть на руку производителям соответствующего оборудования. Сейчас провайдеры используют самую простую форму блокировки: по доменным именам и соответствующим им IP-адресам. Однако, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсам, которые находятся по одному и тому же адресу. Чтобы этого избежать, необходимо покупать дорогостоящую аппаратуру. Например, после аннексии Крыма одному небольшому крымскому провайдеру, который столкнулся с требованиями Роскомнадзора, такой комплект оборудования обошёлся в 60 тыс. евро. Операторам, работающим в масштабе страны, придётся заплатить значительно больше.

"Желая насолить буйному соседу, мы пытаемся прострелить себе ногу, вместо того чтобы разнести бандиту голову"

Участники рынка соглашаются с тем, что блокировать ресурсы, нарушающие законодательство Украины, необходимо. Однако для начала надо сформулировать правила игры, по которым будут действовать провайдеры. Пока же методы борьбы с запрещённым контентом больше напоминают попытки ввести цензуру в интернете.

"Без сомнения, необходимо противодействовать российской агрессии в киберпространстве. Для этого нужно использовать политические, экономические и военные методы, в том числе вводя строгие запреты на использование российских продуктов и услуг в государственном секторе, например, электронной почты, с наказанием за нарушения вплоть до уголовной ответственности. Пока же, желая насолить буйному соседу, мы пытаемся прострелить себе ногу, вместо того чтобы разнести бандиту голову", — резюмирует Шон Таунсенд.