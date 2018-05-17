Малый назад. Как в Украине исчезают политические партии

По данным Министерства юстиции, на январь 2017 года в Украине было зарегистрировано 352 партии. Согласно Единому реестру общественных формирований Минюста, за время независимости только 27 партий прекратили существование

По закону о политических партиях, их деятельность прекращается в двух случаях: по решению партийного съезда или в судебном порядке. В последнем случае поводом для запрета должен стать административный иск от центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан и других общественных формирований. Причиной судебного иска могут стать невыдвижение политической партией своих кандидатов на президентских и парламентских выборах в течение десяти лет, недостоверные сведения в регистрационных документах, несоздание в течение полугода со дня регистрации областных организаций. А после внесённых в 2015 году изменений в Украине под запрет попали партии, замеченные в пропаганде коммунистического или национал-социалистического тоталитарных режимов и имеющие соответствующую символику.

Среди ликвидированных на сегодняшний день партий 17 прекратили свою деятельность самостоятельно, три — по судебному решению по фактам их противоправной деятельности, ещё семи партиям суд аннулировал свидетельство о регистрации.

Судебное решение о запрете деятельности получили партия "Русский блок" одного из пособников аннексии Крыма Геннадия Басова, Коммунистическая партия рабочих и крестьян Александра Яковенко и Компартия обновлённая Михаила Савенко. В марте 2015 года Государственная регистрационная служба (ГРСУ) ликвидировала регистрацию крымской Коммунистической марксистско-ленинской партии Украины Леонида Грача. Несмотря на запрет деятельности Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, она продолжает находиться в списке действующих. Адвокаты пытаются оспорить её запрет в судебном порядке. Примечательно, что в сентябре 2014 года ГРСУ издала приказ о прекращении деятельности партии "Русское единство". Её возглавлял самопровозглашённый "премьер-министр Крыма" Сергей Аксёнов. Напомним, аннексия Крымского полуострова Российской Федерацией была оформлена в марте 2014 года.

Разлука без печали

Прекратила свою деятельность Партия экологического спасения ЭКО+25% бывшего министра Кабинета министров Анатолия Толстоухова. Правда, на момент ликвидации исполняющим обязанности председателя партии значился Анатолий Маслов. По данным реестра, в настоящее время Толстоухов является президентом общественной организации "Всеукраинское объединение "Украина славетна". Примечательно, что под названием "Славетна Украина" зарегистрирована политическая партия, которую возглавляет помощница бывшего члена Партии регионов, бывшего председателя Партии государственного нейтралитета, бывшего советника бывшего президента Виктора Януковича Владимира Зубанова Марианна Мацола. Сам Зубанов является президентом одноимённой общественной организации.

Минюст повысил административный сбор за регистрацию новой политической партии до 246700 грн

В 2012 году, после решения о слиянии с Партией регионов партии Сергея Тигипко "Сильная Украина" начался процесс ликвидации последней. Начало процедуры датируется маем 2013 года. В том же году бывший председатель Винницкого областного совета Николай Мельник ликвидировал партию "Народна влада". В октябре 2012 года прекратила свою деятельность Украинская селянская демократическая партия (УСДП). Решение принято в связи со слиянием с партиями "Народна влада", "Всеукраинский патриотический союз" и "Возрождение села" в единую партию "Объединённые левые и селяне", которую в 2014 году переименовали в "Справедливость" (председатель — бывший член Социалистической партии, экс-министр образования Станислав Николаенко). На момент ликвидации УСДП её возглавлял депутат Верховной Рады VIII созыва Дмитрий Андриевский (БПП), а одним из его заместителей был Валерий Карпунцов, также действующий депутат парламентской фракции БПП.

В связи с созданием партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", в 2013 году было аннулирована регистрация партии "Солидарность". "Интернет партия Украины", получившая в марте 2010 года свидетельство о регистрации, была аннулирована через год, в апреле 2011-го. Партию возглавлял депутат Верховной Рады VIII созыва Дмитрий Голубов (БПП). В разные годы органы ГРСУ и Минюста принимали решения относительно самоликвидации политических партий "ЗМИН" (Захист місцевих інтересів народу), "Оппозиционный союз", "Едина Украина", "Ведуча сила", "Ренессанс", "Украинская партия респонсизма", "Сам за себе", "МММ", "Украинская сила".

Суд так решил

Летом 2011 года суд прекратил деятельность Партии мусульман Украины, которую возглавлял Рашид Брагин — родственник президента футбольного клуба "Шахтёр" Ахатя Брагина, который стал жертвой взрыва на стадионе в Донецке в 1995 году.

6 апреля 2018 года по решению суда было аннулировано свидетельство партии "Вильна Украина". Председателем партии значился Станислав Зубко — помощник народного депутата Ярослава Маркевича ("Самопомич"). Среди членов политсовета партии находим супругу его коллеги по фракции, Павла Кишкаря — Катерину.

Также в текущем году суд аннулировал партию "Демократический союз". На момент ликвидации в политсовет партии входили директор Национального института стратегических исследований, бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин и народный депутат Александр Абдуллин ("Батькивщина").

Суд прекратил существование партий "Прагматичный выбор" (Олег Трачук), "Зелёной партии Украины" (председатель не значится), партии "Радикальный прорыв" (Олег Савкин) и "Партии правозахисту" (председатель не значится).

Политическая инициатива

Десять лет без участия в выборах являются причиной ликвидации политической партии

Политические партии в Украине уже давно являются товаром. На бесплатных досках объявлений в интернете можно встретить сообщения о продаже готовой партии. Не брезгуют данным бизнесом и юридические компании, которые предлагают перерегистрировать уже купленную партию или создать новую. За услуги юристы просят от 10 тыс. евро до нескольких сотен тысяч. В этом году Минюст повысил административный сбор за регистрацию новой политической партии до 246 700 грн (год назад нужно было выложить 224 тыс. грн). Возможно, таким образом государство хочет успокоить пыл политически активных граждан, которые возьмутся за создание партий за год до очередных президентских и парламентских выборов. Бывший народный депутат Борис Беспалый утверждает, что большинство политических партий в реестре Минюста существуют лишь на бумаге. Многие начинают проявлять активность накануне выборов, чтобы привлечь своих людей в избирательные комиссии.

"Свои квоты в комиссиях — это одна из целей таких партий, она даёт возможность продавать места, тем самым зарабатывая. Бывает, что политики оформляют себе партию как аргумент для переговоров, например, чтобы попасть в избирательный список другой партии. Я для себя отметил, что так массово их начали регистрировать после Евромайдана, согласно реестрам больше 150 партий были основаны", — говорит Беспалый Фокусу. По его словам, партии ликвидируются из-за финансовых трудностей при их содержании.

Бывший министр юстиции Александр Лавринович объясняет, что ликвидация или реорганизация политической партии — это такой же длительный процесс, как и регистрация новой. После решения партийного съезда руководящие органы партии направляют все необходимые документы в соответствующие органы Минюста, который приступает к проверке. Если все документы оформлены верно, регистрационный орган принимает решение об исключении партии из реестра.

"Как правило, партии создают ликвидационные комиссии, чтобы разобраться с имуществом, техникой, вопросами зарплат сотрудникам. Это делается, чтобы в будущем не было судебных споров. А некоторые идут по простому пути — ждут, когда их свидетельство аннулируют в суде. Например, десять лет не выдвигают своих кандидатов на выборах", – рассказывает Лавринович Фокусу. Он отмечает, что после начала процесса ликвидации партии изменить решение и восстановить её на прежних условиях нельзя.

Согласно действующему законодательству, для регистрации новой партии необходимо собрать 10 тыс. подписей в поддержку её создания. Требуется также разработать устав и программу, открыть банковский счёт, найти офисное помещение. Примечательно, что уплаченный административный сбор не возвращается в случае отказа в регистрации.