Сенцову в колонии РФ грозят принудительным кормлением, - адвокат

Руководство российской колонии пригрозило принудительным кормлением украинскому режиссеру Олегу Сенцову, объявившему недавно голодовку.



Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает Крым.Реалии.



"Колония уже перевела его в "безопасное место", где он содержится в одиночной камере. Администрация ведет с ним переговоры, чтобы он отказался от голодовки. Они его предупредили, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья они будут кормить его принудительно. Будет медикаментозное вмешательство", - рассказал Динзе.



По словам Динзе, Сенцова также могут отправить на психиатрическую экспертизу.

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Ранее Фокус писал, что Олег Сенцов с 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Как сообщил адвокат, осужденный готовился к протесту полтора месяца.



Адвокат также сказал, что во время последней встречи с Сенцовым его подзащитный "уже достаточно похудел, но с некоторой решимостью - он собирается пойти до конца. Как он говорит: "Или я умру в колонии, или мои условия будут выполнены".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.