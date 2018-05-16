Мэр Доброполья подделал больничный и уехал в Крым

Ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности

Мэру Доброполья Андрею Аксенову сообщили о подозрении в подделке документов для незаконного посещения аннексированного Крыма.



Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.



Мэру сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По данным прокуратуры, мэр использовал свой служебный статус и заполнял табели учета рабочего времени ложными сведениями.



"Таким образом мэр пытался скрыть факты невыполнения своих должностных обязанностей, в связи с оставлением своего рабочего места в рабочее время без уважительных причин для посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что для сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте в мае 2017 года мэр Доброполья предоставил в горсовет поддельный листок нетрудоспособности, на основании которого он получил бюджетные деньги.



Аксенову вручили ходатайство об избрании меры пресечения и об отстранении от должности.





