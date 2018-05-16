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Главная » Страна » Мэр Доброполья подделал больничный и уехал в Крым

Мэр Доброполья подделал больничный и уехал в Крым

Мэр Доброполья подделал больничный и уехал в Крым
Андрей Аксенов/Фото: скриншот

Ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности

16.05.18 144
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Мэру Доброполья Андрею Аксенову сообщили о подозрении в подделке документов для незаконного посещения аннексированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Мэру сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По данным прокуратуры, мэр использовал свой служебный статус и заполнял табели учета рабочего времени ложными сведениями.

"Таким образом мэр пытался скрыть факты невыполнения своих должностных обязанностей, в связи с оставлением своего рабочего места в рабочее время без уважительных причин для посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что для сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте в мае 2017 года мэр Доброполья предоставил в горсовет поддельный листок нетрудоспособности, на основании которого он получил бюджетные деньги.

Аксенову вручили ходатайство об избрании меры пресечения и об отстранении от должности.


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