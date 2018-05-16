В Харькове 8-летний ребенок выжил после падения с 5 этажа

В Харькове из окна пятого этажа одной из многоэтажек выпал ребенок. 8-летний мальчик получил многочисленные травмы, но остался жив.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Ребенка доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с политравмой и закрытым переломом ноги.

Сотрудники Балаклейского отдела полиции установили, что мальчик находился дома один. Он заболел, и после осмотра врача отчим оставил его одного в квартире, а сам поехал по делам.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, в городе Белгород-Днестровский (Одесская область) с балкона пятого этажа жилой многоэтажки выпал крокодил длиной около полутора метров. Животное выжило. После падения оно было в шоке и лежало на асфальте, не пытаясь убежать. Полицию вызвал владелец крокодила.