Кабмин утвердил безвиз с Катаром и Антигуа и Барбуда

Граждане Украины могут находиться на территории Катара в течение 30 дней без оформления виз

Кабинет министров Украины утвердил соглашения с правительствами Катара и островного государства Антигуа и Барбуда о взаимной отмене виз.



Соответствующие постановления приняты во время заседания правительства, передает УНИАН.



Решение принято без обсуждения.

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Ранее Фокус писал, что граждане Украины c 9 августа 2017 могут находиться на территории Катара в течение 30 дней без оформления виз.

Напомним, с 11 июня 2017 года безвизовым режимом с ЕС воспользовались 490 тысяч украинцев. Всего с июня 2017 года в страны Евросоюза выезжали 17,6 миллионов украинцев, из них 4,2 миллиона для пересечения границы воспользовались биометрическими паспортами.