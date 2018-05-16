Суд не идет. Депутаты не могут собраться для очередного раунда борьбы с коррупцией

Вопрос создания Высшего антикоррупционного суда снова отложен на неопределенное время. Парламентский комитет в который раз не смог собрать кворум для подготовки законопроекта ко второму чтению. Собравшиеся на заседание депутаты провели рабочее совещание, на котором всплыли дополнительные вопросы

14 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил на согласительном совете, что дал поручение парламентскому комитету по вопросам правовой политики и правосудия закончить в среду подготовку законопроекта ко второму чтению.

"Мы не имеем права больше оттягивать, ибо это вопрос не только завершения нашей антикоррупционной реформы, но и вопрос наших международных обязательств, нашего сотрудничества с нашими международными партнерами", – заявил спикер.

На следующий день сразу несколько народных депутатов в кулуарах Верховной Рады заверили Фокус, что комитет не соберется на заседание.

"Опять не будет кворума, вопрос суда скорее всего будут заговаривать до летних каникул. В первом чтении законопроект приняли, чтобы дать ход дальше, показать нашим международным партнерам, что законодательная инициатива пошла. Никто не хочет создавать его с их пожеланиями, поэтому будут тянуть", – говорит один из представителей фракции БПП. Он уточняет, что ведутся дискуссии о подсудности Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и полномочиях международного совета экспертов.

"По регламенту работы парламента, ко второму чтению в течение 14 дней принимаются поправки. Их внесли 1920 штук, – чтобы рассмотреть все, необходимо минимум два дня"

"По регламенту работы парламента, ко второму чтению в течение 14 дней принимаются поправки. Их внесли 1920 штук, – чтобы рассмотреть все, необходимо минимум два дня. Не говоря уже о замечаниях от Венецианской комиссии, по ним как раз основная дискуссия. ВАКС хотят отдать все дела, которые ведет НАБУ, необходимо смягчить квалификационные требования для кандидатов в судьи, а международным экспертам предоставить право вето для кандидатов", – делится подробностями с Фокусом один из внефракционных депутатов.

Напомним, в состав комитета по вопросам правовой политики и правосудия входят 32 народных депутата. Из них 13 членов фракции Блок Петра Порошенко, от "Народного фронта" – 4 депутата, 5 – внефрационных, 3 – от Оппозиционного блока, по два — от Радикальной партии и депутатской группы "Видродження". По одному депутату представлены в комитете фракции "Самопомич" и "Батькивщина", а также депутатская группа "Воля народа". Председатель комитета – Руслан Князевич (БПП).

В среду, 16 мая, открывая заседание правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что есть все возможности для того, чтобы принять закон о ВАКС уже на будущей неделе.

"У меня был вчера разговор с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Он намерен рассматривать этот законопроект, начиная со следующего вторника. Я считаю, что это абсолютно реалистично, но ключевым вопросом сегодня, именно в среду, является вопрос рассмотрения законопроекта и подготовки ко второму чтению профильным комитетом. Я считаю, что не надо ничего переносить на завтра то, что можно сделать сегодня, чтобы на следующей пленарной неделе, вплоть до четверга, закон был рассмотрен и принят", – сказал Гройсман на открытой для прессы части заседания Кабинета министров.

Закрытые двери

Но вместо заседания комитета в 14:15 часть депутатов собралась на закрытое совещание в рабочем кабинете Князевича.

"Вчера в повестке дня вопроса суда не было, потом повестка вообще пропала. Сегодня в 12:00 я получила sms, что заседания комитета не будет, а будет совещание у Князевича. Будут решать, как законопроект рассматривать и готовить ко второму чтению", – рассказывает Фокусу Наталья Новак (БПП).

Гройсман считает, что есть все возможности для того, чтобы принять закон о ВАКС уже на будущей неделе

Пропустил заседание, а следом за ним и совещание Антон Киссе ("Видродження"). По его словам, двери зала заседаний профильного комитета были закрыты.

"Правительство активно работает над тем, чтобы закон о антикоррупционном суде приняли. Я разговаривал перед заседанием Кабмина с Гройсманом и Владимиром Кистионом (вице-премьер-министр — Фокус) , у меня был вопрос строительства дороги в области. Так вот, дали понять, что денег высвободить из бюджета не могут, ждут внешней помощи", – говорит Киссе.

По информации Фокуса, в закрытом совещании принимали участие министр юстиции Павел Петренко, заместитель главы администрации президента Алексей Филатов. В ходе совещания присутствующие прошлись по всем 1920 поправкам, предложенным ко второму чтению, а также нашли консенсус по праву вето для общественного совета международных экспертов. Однако были выдвинуты встречные предложения о необходимости разработать механизм преодоления вето.

"Филатов больше молчал, выступал Петренко и группа разработчиков. Проговорили все поправки, но по вето пока нет четкой позиции. Представителей МВФ нет, их позиция не ясна. Решили выносить проект ко второму чтению на комитет, я думаю, это будет внеочередное заседание в конце этой недели или начале будущей", – поделилась с Фокусом деталями совещания председатель подкомитета по конституционному законодательству и конституционному судопроизводству Наталья Агафонова (БПП).

Отметим, что создание Высшего антикоррупционного суда является одним из требований МВФ для выделения очередного транша в размере $1,9 млрд. Национальный банк ждет его в начале третьего квартала 2018 года.

О чем суд

1 марта 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Решение поддержали 282 народных депутата, против никто не голосовал. Еще четыре альтернативных депутатских проекта на голосование не выносились.

В ходе закрытого совещания были выдвинуты предложения о необходимости разработать механизм преодоления вето общественного совета международных экспертов

Согласно принятой в первом чтении редакции, ВАКС будет рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет не менее 500 прожиточных минимумов. Судьями смогут стать кандидаты не моложе 35 лет, которые до этого последние десять лет не работали в правоохранительных и антикоррупционных органах (НАБУ, САП), а также последние пять лет не занимали должностей в политических партиях и не были депутатами. Кандидат должен иметь стаж работы судьей не менее пяти лет или научную степень в области права и стаж работы в сфере права не менее семи лет, или адвокатский опыт не менее семи лет.

Конкурс по назначению судей ВАКС будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей совместно с общественным советом международных экспертов. Последний образовывается из семи человек, представленных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами. Срок полномочий совета – шесть лет.

Законопроект президента Петра Порошенко был внесен в парламент 22 декабря 2017 года. За два месяца до этого Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия) раскритиковала депутатские законопроекты о создании ВАКС авторства народного депутата Сергея Алексеева (БПП) и группы депутатов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид. Документы были отозваны. Еще до голосования в сессионном зале свою порцию критики получил и проект президента. Миссия МВФ и Всемирный банк указывали на необходимость предоставить общественному совету право ветировать кандидатуры претендентов на назначение судьями ВАКС вместо предусмотренной законопроектом консультативной роли.

Напомним, создание специализированного антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами – Европейским союзом и МВФ.