У задержанного обнаружили пистолет, электрошокер и нож

В среду, 16 мая, в Запорожье мужчина бросил взрывчатку в толпу участников ЛГБТ-акции. Пострадал один человек.



Об этом сообщает местное издание 061.uа.

Акция под названием "Радужный флешмоб 2018" проходила возле здания местной мэрии и была приурочена к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая.





Несколько десятков участников акции сложили из плакатов и разноцветных шариков надпись "Ми видимы". Через некоторое время в толпу людей полетел взрывпакет, брошенный мужчиной. Его задержали.

Во время взрыва участники акции разбежались. Позже автобус доставил их в безопасное место.

Задержанный мужчина заявил, что ненавидит людей гомосексуальной ориентации, и таким образом высказал "гражданское недовольство".





У задержанного обнаружили пистолет, электрошокер и нож.



Пострадавшему в результате инцидента мужчине оказали помощь медики "скорой". Насколько серьезные у него травмы - пока не известно.

В настоящее время пятеро участников акции находятся в отделении полиции в качестве свидетелей.

Ранее Фокус писал, что Госдеп заявил о нарушениях прав человека в Украине, в том числе прав ЛГБТ-сообщества.