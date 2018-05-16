На Донбассе от пули снайпера погиб украинский доброволец

В среду, 16 мая, на Донбассе от пули снайпера, попавшей в сердце, погиб 41-летний Сергей Гундер (позывной "Татарин").



Он был военнослужащим 9-й роты 93-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Сергей Гундер родился в Харькове, потом жил в Ивано-Франковске. На фронт ушел добровольцем, с января 2015 года служил в 93-й ОМБр, участвовал в боях в Песках. В 2015 году получил тяжелое ранение в руку во время разведки, стад инвалидом II группы.



У него остались мать в Харькове, жена и дочь в Драгомирчанах, и двое детей от первого брака.

Ранее на полигоне возле Кривога Рога на гранате подорвались трое военнослужащих. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.