Украина увеличит делегацию полицейских в Интерполе, - Князев

Руководство Нацполиции Украины приняло решение увеличить штат украинских делегатов в центральном офисе Интерпола.
Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба НПУ.
В рамках сорок шестой Европейской региональной конференции Интерпола в Дублине Князев встретился с президентом Интерпола Менг Хонгвеем, с которым обсудили дальнейшее развитие отношений и сотрудничество Национальной полиции Украины с главным офисом Интерпола.
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"Мы идем в ногу с европейскими коллегами, противодействующим транснациональной организованной преступности в разных направлениях. И сегодня уже было достигнуто ряд договоренностей, в частности, относительно международного розыска преступников", - отметил Князев.
В свою очередь Хонгвей отметил соблюдение украинскими полицейскими прав лиц, находящихся в региональном и международном розысках, а также правил и регламента их учета.
По данным НПУ, от имени министра внутренних дел глава Нацполиции пригласил президента Интерпола посетить Украину. Визит запланирован на лето 2018 года.
Ранее Фокус писал, что в Национальной полиции планируют облегчить условия поступления на полицейскую службу. Претендентам позволят пройти экзамен повторно, если они немного не уложились в норматив с первого раза.