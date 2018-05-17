Глава Хмельницкой области подал в отставку

Он не указал о причинах отставки, однако пообещал остаться в политике

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Александр Корнийчук подал в отставку.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни", – написал Корнийчук.



Он не указал о причинах отставки, однако пообещал остаться в политике.

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"Я ухожу с поста, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", – добавил Корнийчук.



Александр Корнийчук был назначен главой Хмельницкой ОГА указом президента Порошенко 28 апреля 2016 года.

Ранее Фокус писал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов в любой момент отчитаться о работе правительства и не боится уйти в отставку.