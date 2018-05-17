За сутки на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ

За минувшие сутки и ночь 17 мая незаконные вооруженные формирования 66 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военных погибли, еще четверо получили ранения.
Раненых оперативно эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает.
Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Украинские подразделения ликвидировали пятерых боевиков, еще восьмерых ранили.
Оккупанты проводили обстрелы из минометов и "Градов" в районе Новозвановки и Троицкого (Луганская область), Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска, Авдеевки, Опытного, Водяного, Лебединского и Широкино (Донецкая область).
Ранее Фокус сообщал что на Донбассе возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) наблюдатели Специальной мониторинговой мисси (СММ) ОБСЕ попали под обстрел боевиков.
В момент обстрела наблюдатели проводили мониторинг ситуации вблизи линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасного доступа работников ДФС к станции.