Кличко рассказал, для чего вдвое повышают стоимость проезда

Денег не хватает на зарплаты водителям

Повышение цены проезда в общественном транспорте Киева должно обеспечить развитие и обновление транспортной инфраструктуры.

Такое мнение высказал мэр города Виталий Кличко, о чем сообщила его пресс-служба.

"Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен работать должным образом, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться", - сказал Кличко.

По его словам, повышение цены на проезд вызвано тем, что сейчас себестоимость проезда намного выше, чем стоимость билета.

Также Кличко добавил, что в городе не хватает водителей транспорта, поскольку граждане не намерены идти работать за низкую зарплату, поэтому вынуждены искать работу за границей. Соответственно, столичная власть должна повысить зарплату водителям.

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Напомним, в Киевской городской госадминистрации разработали новые виды проездных билетов, в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте с 14 июля.

Так, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева при оплате разово составит 8 гривен. Однако, при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой стоимость составит от 6,3 гривен.