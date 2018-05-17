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Ситуация на Донбассе

Украина не сможет вернуть захваченные Россией территории, - Волкер

Украина не сможет вернуть захваченные Россией территории, - Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com/usembassykyiv

Пока непохоже, чтобы Россия хотела уйти из Украины, утверждает спецпредставитель США

17.05.18 346
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Украина не сможет вернуть оккупированную Россией территорию, так как "Россия чересчур сильная".

Об этом во время поездки на Донбасс заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передает ВВС.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия чересчур сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла и будет расти еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны задать себе вопрос: "А что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые погибают в Украине, и все это ради чего?". Пока непохоже, чтобы Россия хотела уйти из Украины", - сказал Волкер.

Напомним, 14 мая специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе.

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