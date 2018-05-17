Украина не сможет вернуть захваченные Россией территории, - Волкер

Украина не сможет вернуть оккупированную Россией территорию, так как "Россия чересчур сильная".

Об этом во время поездки на Донбасс заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передает ВВС.

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"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия чересчур сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла и будет расти еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны задать себе вопрос: "А что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые погибают в Украине, и все это ради чего?". Пока непохоже, чтобы Россия хотела уйти из Украины", - сказал Волкер.

Напомним, 14 мая специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе.