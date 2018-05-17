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Главная » Страна » В России возбудили дело против 15 судей Конституционного суда Украины

В России возбудили дело против 15 судей Конституционного суда Украины

В России возбудили дело против 15 судей Конституционного суда Украины
Фото: Інформатор

Дело касается признания неконституционным провозглашения "независимости" Крыма

17.05.18 352
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Судьи конституционного суда Украины стали фигурантами уголовного дела, которое возбуждено Следственным комитетом РФ. В СК сочли признание так называемой декларации независимости Крыма неконституционным нарушением прав российских граждан.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

"С учетом положений действующего российского законодательства, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина", - сказала Петренко.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина").

Напомним, 18 марта 2014 года в 16:00 в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца президент России Путин, так называемый премьер-министр самопровозглашенной Республики Крым Аксенов, глава "государственного совета" Константинов и представитель сепаратистского руководства Севастополя - гражданин РФ Чалый подписали так называемый "Договор о принятии Крыма в состав России". 

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