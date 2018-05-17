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Главная » Страна » Красный Крест отправил на Донбасс 150 тонн гуманитарной помощи
Ситуация на Донбассе

Красный Крест отправил на Донбасс 150 тонн гуманитарной помощи

Красный Крест отправил на Донбасс 150 тонн гуманитарной помощи
Фото с сайта Cxid.info

Груз состоит из продуктовых наборов и сульфата алюминия

17.05.18 53
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Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса 10 грузовиков с гуманитарной помощью. 

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на выезд к временно оккупированным территориям проследовали 10 грузовиков с продуктовыми наборами и сульфатом алюминия, общий вес более 200 тонн", - говорится в сообщении.

Как известно, сульфат алюминия Сульфат алюминия применяется как коагулянт для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения.

Ранее Фокус сообщал, что Россия направила 75-й так называемый "гуманитарный конвой" на временно оккупированную территорию Донбасса 29 марта. В составе колонны находилось более 40 единиц техники, которые перевозили 400 тонн груза.

Российская сторона традиционно отказывается предоставлять Украине информацию о содержимом груза, а его характер часто не отвечает указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях так называемого "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.

При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые Украиной участки границы с РФ

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