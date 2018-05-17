Красный Крест отправил на Донбасс 150 тонн гуманитарной помощи

Груз состоит из продуктовых наборов и сульфата алюминия

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса 10 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на выезд к временно оккупированным территориям проследовали 10 грузовиков с продуктовыми наборами и сульфатом алюминия, общий вес более 200 тонн", - говорится в сообщении.

Как известно, сульфат алюминия Сульфат алюминия применяется как коагулянт для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения.

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Ранее Фокус сообщал, что Россия направила 75-й так называемый "гуманитарный конвой" на временно оккупированную территорию Донбасса 29 марта. В составе колонны находилось более 40 единиц техники, которые перевозили 400 тонн груза.

Российская сторона традиционно отказывается предоставлять Украине информацию о содержимом груза, а его характер часто не отвечает указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях так называемого "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.

При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые Украиной участки границы с РФ