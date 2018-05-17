Рада проголосовала за законопроект о трансплантации

Каждый человек может согласиться или отказаться от посмертного донорства

В четверг, 17 мая, во втором чтении законопроект №2386а-1 "о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины касательно охраны здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человека".

"За" проголосовали 255 народных депутатов, сообщает 112.ua.

Посмертное донорство: презумпция не/согласия

Законопроект предусматривает, что каждый человек может согласиться или отказаться от посмертного донорства. Ответ "да" - это письменное заявление, отметка в паспорте или удостоверении водителя и внесения данных в Единую государственную информационную систему трансплантации.

"Запасной" вариант - это назвать доверенное лицо, которое после смерти человека обнародует его согласие или запрет на трансплантацию анатомических материалов.

Если человек никоим образом не выразил свою волю при жизни, будут опрашивать его родственников - супруга/у, детей, родителей, родных братьев и сестер.

Не будут использовать органы человека после его смерти, если он при жизни выступил против, или же не позволили его родственники.

Кроме того, запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт.

Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых неустановлена.

Если человек даст согласие на посмертное донорство

Предполагается до 1 октября создать Единую государственную информационную систему трансплантации - а заодно и ответственный за нее орган (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предоставления медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией).

Информационная система будет состоять из нескольких реестров:

волеизъявления относительно посмертного донорства,

"доверенных" лиц, которые согласны на посмертное донорство тех, кого они представляют,

анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов,

живых доноров,

живых доноров гемопоэтических стволовых клеток,

реципиентов,

человек с трансплантированным анатомическим материалом,

медучреждений, уполномоченных на трансплантирование,

трансплант-координаторов.

Все эти реестры предусматриваются для конфиденциальных данных, поэтому доступ к ним будет ограничен. Исключение - перечень медучреждений, где могут заниматься трансплантацией, а также реестр трансплант-координаторов - они будут размещены на сайте ответственного за трансплантацию органа исполнительной власти, с открытым доступом для всех.

Конфиденциальную информацию в реестре сможет узнать трансплант-координатор, должностное лицо ответственного за трансплантацию органа исполнительной власти, судмедэксперты.

Поэтому, если человек напишет заявление о согласии на посмертное донорство, об этом узнает кто-то из этих категорий лиц - в частности тот, кто будет вносить данные в реестр.

Информационная система трансплантации будет фиксировать не только внесенные в нее данные, но и историю просмотров, чтобы было известно, кто и когда интересовался конфиденциальными данными человека.

Кто будет причастен к организации трансплантации?

Кабмин определит организационные моменты, будет иметь влияние МЗ и орган исполнительной власти по трансплантации (который планируют создать).

Однако непосредственно люди будут сталкиваться в этой сфере с медучреждениями, у которых будет лицензия на трансплантацию; бюро судмедэкспертов и другими объектами хозяйствования, которые будут осуществлять деятельность, связанную с трансплантацией.

Со своей стороны, трансплант-координаторы предполагаются как те, кто будет получать согласие родственников после смерти лица, вносить данные в реестр и организовывать изъятие, хранение и перевозку анатомических материалов.

Пару донор-реципиент будут определять автоматически

Пара донор-реципиент будет определяться Единой системой трансплантации. Поиск такой пары будет осуществляться во время каждого внесения новых сведений о живом доноре, реципиенте или анатомических материалах. При этом система будет учитывать ряд показателей, в частности иммунологическую совместимость, насколько экстренно нужна трансплантация, расстояние и проч. Приоритет будет предоставляться несовершеннолетним реципиентам и живым донорам, которые ранее предоставляли свои анатомические материалы.

Если в Украине нет реципиентов для анатомических материалов - их смогут предложить другим государствам, с которыми заключены соответствующие международные договора.

Когда пару донор-реципиент определили, данные нельзя будет изменить (кроме случаев, когда врачи признали трансплантацию невозможной или реципиент отказался).

Если система определила пару умерший донор-реципиент, трансплант-координатор сообщает об этом лечащему врачу. Консилиум врачей обоснованно принимает решение о возможности или невозможности трансплантации. Если их приговор "нет" - реципиент потом сможет обжаловать такое решение. Если они делают вывод, что это возможно - сообщают реципиенту - и у него есть возможность согласиться или отказаться.

В любом случае все данные фиксируются.

Льготы людям, которые стали донорами при жизни

Люди, которые при жизни предоставили свои анатомические материалы одному из родственников, имеют право на поддержку государства.

Речь идет о бесплатном медобследовании, медицинской помощи в случае болезней или ухудшения здоровья, - если это связано с донорством.

Донору после операции по изъятию органа предоставляется 3 дня оплачиваемого отпуска (их можно объединить с плановым отпуском).

Человеку согласно законодательству возмещается ущерб с учетом дополнительных расходов на лечение, усиленное питание и прочее.

Если он стал инвалидом вследствие потери органа - получает право на пенсию по инвалидности независимо от страхового стажа. В случае смерти человека его нетрудоспособные родственники получают пенсию в связи с потерей кормильца также независимо от страхового стажа лица.

Запреты и наказания

Нельзя пересаживать человеку органы животных, однако можно - медизделия, изготовленные из анатомических материалов животных, которые используются для имплантации.

Запрещена торговля анатомическими материалами человека - однако государство может отблагодарить тех, кто стал донором при жизни.

Нельзя рекламировать человеческие органы.

Законопроект усиливает ответственность за изъятие у человека путем принуждения или обмана его анатомических материалов для трансплантации - это будет подразумевать лишение свободы до 5 лет. Если потерпевший находился в беспомощном состоянии или в материальной или иной зависимости от виновного - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 5-7 лет.

Незаконная торговля анатомическими материалами может стать причиной заключения до 5 лет.

Такие нарушения, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусматривают лишение свободы на 5-8 лет.

Напомним, в сентябре 2017 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав в 2018 году начнет проект по трансплантации почки от неродственного донора.