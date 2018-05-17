Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки. на своей странице в Фейсбуке Порошенко написал, что "испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания сорочек передавалось от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа".

Президент также отметил, что в его семье чтят традиции, связанные с украинским национальным нарядом, и передают их детям. Он пожелал всем украинцам, чтобы и в дальнейшем вышитая сорочка оставалась "символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине".

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Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Этот праздник не имеет никакой политической подоплеки, его цель - популяризировать украинскую культуру и традиции в мире.

Узоры, вышитые на национальных украинских сорочках, имеют глубокий смысл. Каждому региону свойственны свои орнаменты.