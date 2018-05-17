В Донецкой области обстреляли школу, ранен один человек

Сегодня, 17 мая, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
""Прилетело" и разорвалось прямо на школьном дворе. Ранен один гражданский - он в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы. Среди учителей и школьников пострадавших нет. Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам", - написал Жебривский.
В здании школы из-за обстрела выбиты окна.
Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе уменьшится количество стационарных блокпостов. Вместо них будет дополнительно организовано 106 полицейский патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.