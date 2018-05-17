В Оболонском суде Киева допросили бывшего командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка в рамках рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича. Допрос велся по видеосвязи.

Бывший правоохранитель заявил, что во время Евромайдана протестующим раздавали оружие.

"Протестующие и без огнестрельного оружия наносили увечья личному составу Министерства внутренних дел и военнослужащим внутренних войск. К началу–середине февраля у протестующих появилось огнестрельное оружие. Мне лично поступал доклад моих наблюдателей о раздаче оружия 20 февраля утром в районе улицы Заньковецкой из багажника автомобиля, предположительно, марки "Жигули" то ли шестой, то ли пятой модели раздавалось оружие. По внешним признакам это были автоматы Калашникова", – заявил Шуляк во время допроса.

Шуляк с марта 2014 года находится в розыске СБУ. После побега Януковича он также покинул Украину.

Напомним, находясь в России, Виктор Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.