IKEA и H&M выйдут на украинский рынок в этом году, - Кабмин

Компании IKEA и H&M выйдут на украинский рынок в 2018 году, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

"Украина является привлекательным местом для многих шведских компаний, желающих расширить свой бизнес. Мы приветствуем тот факт, что уже в этом году известные шведские компании IKEA и H&M выйдут на рынок Украины", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она обратила внимание на значительный прогресс в сфере торгово-экономического сотрудничества. За последний год товарооборот между Украиной и Швецией вырос на 4,2% по сравнению с 2016 годом и составил 510,9 млн долл. США.

Вице-премьер также отметила, что Шведско-украинский бизнес-форум остается эффективным инструментом для развития торгово-экономического сотрудничества между странами. В этом году мероприятие состоится 14 июня в Киеве.

Напомним, правительство Украины утвердило бренд "Ukraine NOW UA" (англ. "Украина СЕЙЧАС").