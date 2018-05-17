Стрельба в Княжичах: ГПУ завершила расследование

Главное следственное управление ГПУ завершило досудебное расследование стрельбы в Княжичах, в результате которой погибли пять правоохранителей. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

В деле пятеро подозреваемых:

- начальник управления уголовного розыска столичной полиции;

- заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления столичной полиции;

- старший инспектор отдела управления КОРД столичной полиции;

- начальник управления оперативной службы столичной полиции;

- начальник отдела управления оперативной службы столичной полиции.

Следствие установило, что начальник управления уголовного розыска Киева ночью 4 декабря 2016 года в Княжичах совместно с другими подозреваемыми "действуя умышленно, незаконно и безосновательно" организовал применение огнестрельного оружия, в результате чего погибли четверо полицейских и был нанесен материальный ущерб на сумму 3,2 млн грн.

Подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям сообщено о завершении досудебного расследования, а материалы следствия открыты для ознакомления.

Напомним, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в Княжичах ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.